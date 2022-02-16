مفوضية الاتحاد الأوروبي تخصص 4 ملايين يورو لمساعدة ليبيا

خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لليبيا، في إطار تمويلها الإنساني لشمال إفريقيا لعام 2022 لدعم بعض الفئات الأكثر ضعفا.

وكشفت المفوضية أنّه هذه المساعدات ستساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في المراكز الحضرية والمواقع التي يصعب الوصول إليها في ليبيا وفق تعبيرها.

وأكّدت المفوضية أنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن مكان وجودهم والأشخاص المستضعفين المتضررين من النزاعات أو عدم الاستقرار أو النزوح.

وتابعت المفوضية أنّ الاقتصاد ووباء كورونا أثّرا على الفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى تخصيصهم أكثر من 88 مليون يورو لمساعدة النازحين داخليا والمهاجرين في ليبيا منذ عام 2011.