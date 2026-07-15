مفوضية الانتخابات: استمرار اقتراع «نقابات المعلمين» حتى 27 يوليو

استُكملت، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، عملية الاقتراع في عدد من النقابات الفرعية التابعة لنقابة المعلمين، وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وفق ما أعلنته المفوضية.

وأوضحت المفوضية أن سير العملية الانتخابية يعكس حرص مختلف الأطراف المشاركة على إنجاح هذا الاستحقاق النقابي، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة للانتخابات بما يضمن سلامة الإجراءات.

وتتواصل الانتخابات في بقية النقابات الفرعية لنقابة المعلمين وفق الجدول الزمني المعتمد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026، على أن تُستكمل المراحل الانتخابية تباعا حتى 27 يوليو 2026.

وأكدت المفوضية استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولا إلى استكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.

هذا وتأتي انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين ضمن عملية تنظيمية تهدف إلى استكمال تشكيل الهيئات النقابية وفق جدول زمني معلن، حيث تعتمد المفوضية على مراحل متتابعة لضمان إجراء الاقتراع في مختلف النقابات الفرعية ضمن إطار قانوني وتنظيمي موحد.