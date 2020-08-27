مفوضية الانتخابات: الاستفتاء على الدستور يحتاج تمويل الحكومة

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السائح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأوضح السائح، أن “الدعوة إلى إجراء انتخابات، مقترحات مقدمة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح”.

وأفاد السائح بأن “تحديد مارس 2021 لإجراء انتخابات برلمانبة ورئاسية يعد وقتا مناسبا، شريطة البدء في التحضير لها من الآن لتكون موثوقة”.

وأردف: “عملية الانتخابات يجب أن يسبقها اتفاق على وقف إطلاق النار بالتفاوض مع لجنة 5+5”.

وتابع: “المفوضية تسلمت قانون الاستفتاء على الدستور، ولا يحتاج إلا تمويلا من الحكومة”.

يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت في يوليو 2017، مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وفي سياقٍ ذي صلة، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الأربعاء مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضاء الهيئة.

ورحب السراج بوفد الهيئة، وقال إن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس. وأضاف السراج أنه كان سباقًا بالترحيب بمسودة الدستور وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسًا لبناء الدولة المدنية المنشودة. وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية وجود دستور دائم، مثمنا للجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف وما وجه إليها من انتقادات واتهامات، دون اإراك أو اهتمام بما حرصت عليه الهيئة من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات. وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل إيجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية من خلال إكمال المسار التأسيسي وإجراء انتخابات برلمانية ودستورية.