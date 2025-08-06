مفوضية الانتخابات: الشائعات تهدد نزاهة الانتخابات ونعمل على مواجهتها بالحقائق

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقريرها الشهري لرصد الشائعات والمعلومات المضللة التي تم تداولها خلال شهر يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في مصادر المعلومات الرسمية.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز الشائعات التي انتشرت خلال الشهر، مع تقديم توضيحات مدعومة بالحقائق، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة تداول الأخبار غير الموثوقة وما تسببه من تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات وسلامة المسار الديمقراطي.

وأكدت المفوضية أن نشر هذا التقرير يأتي ضمن استراتيجيتها في مكافحة المعلومات المضللة، والتأكيد على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار، مشيرة إلى أن وعي المواطنين يعد خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل والتشويش الإعلامي.

وللاطلاع على التقرير من هنا.