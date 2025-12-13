بمشاركة واسعة ومراقبة دقيقة.. انطلاق الانتخابات في 9 بلديات

أكد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية انطلقت اليوم، 13 ديسمبر 2025، في تسع بلديات تشمل طبرق وقصر الجدي وسلوق والأبيار وبنغازي وتوكرة وسرت وقمينس وسبها، ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، وبلغ إجمالي عدد المسجلين في سجل الناخبين 120115 ناخبًا وناخبة، منهم 68% رجال و32% نساء.

وخصصت الانتخابات 87 مقعدًا للتنافس، منها 21 مقعدًا للنساء و9 مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في المنافسة 922 مرشحًا بينهم 213 فردًا و65 قائمة تضم 709 مرشحين، فيما افتتحت جميع مراكز الاقتراع وعددها 311 مركزًا وتحتوي على 679 محطة، بمشاركة 4328 موظفًا لإدارة العملية الانتخابية.

وأوضح عضو مجلس المفوضية أن العملية شهدت تواجد 3612 مراقبًا محليًا و3139 وكيلًا للمرشحين و302 إعلاميًا محليًا و164 إعلاميًا دوليًا و96 ضيفًا دوليًا، مؤكدًا أن المفوضية ركّزت على ضمان سير الانتخابات وفق معايير الشفافية والنزاهة وحماية حق المواطنين في الاختيار الحر والمسؤول.

وتوقفت بعض المجالس البلدية منذ أغسطس الماضي نتيجة التحديات الأمنية والإدارية، وتعمل المفوضية على تنظيم استئناف العملية الانتخابية تدريجيًا لضمان مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم وفق معايير النزاهة والشفافية. وتعتبر انتخابات المجموعة الثالثة خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية وبناء مؤسسات محلية قوية تساهم في تحقيق الاستقرار ودعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية مستقبلًا.