مفوضية الانتخابات تبحث آليات دعم المسار الديمقراطي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، وفداً ضم أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب، بحضور أعضاء مجلس المفوضية.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات، وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض أجراء العملية الانتخابية خلال المدة القادمة..

وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء الوفد دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة وهو الأمر الذي يتفق مع المهام الأساسية للجنة والمتمثلة في دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها.