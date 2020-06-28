مفوضية الانتخابات تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ أي استحقاق قادم

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوربي بليبيا السفير آلن بوجيا والوفد المرافق له، بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمفوضيةن، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية التي قد تقرّها أي تسوية سياسية مرتقبة، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

واستعرض اللقاء التحديات التي يمكن أن تواجه المفوضية على المستويين المحلي والدولي إثر انتشار جائحة كورونا، والاستفادة من التجارب الدولية لتجاوز هذه الجائحة فيما يخص الانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج. ورافق رئيس مجلس المفوضية د. السايح السفير والوفد المرافق له في جولة تفقدية للمقر الجديد للمفوضية مطلعا على تجهيزاته ومرافقه والإنشاءات الجديدة التي تضمنها المقر. من جانبه أشاد بوجيا بمستوى جاهزية المفوضية والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.