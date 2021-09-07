مفوضية الانتخابات تبحث أوجه الدعم البريطاني

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تواصل زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى مقر المفوضية، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وفي هذا الصددن استقبل رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة الجديدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندال، والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل القادمة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.

وأكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا.