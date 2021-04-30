مفوضية الانتخابات تبحث أوجه الدعم البريطاني للاستحقاق القادم

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، يوم الخميس، القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كاتي انجليش.

ويأتي اللقاء بحسب ما أفادت المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، مستجدات العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي، ومايمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.