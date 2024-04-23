مفوضية الانتخابات تبحث استمرار تقديم الدعم الدولي للعملية الانتخابية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء المجلس عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب، وأبوبكر مردة، اجتماعا بديوان المفوضية في طرابلس، مع وفد من السفارة الأمريكية، والوكالة الدولية للتنمية الأمريكية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدير مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار الوقوف على الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية التي تعمل المفوضية على إنجازها، والاطلاع على التحديات التي تواجه المفوضية في سبيل إنجاز ما أحيل إليها من تشريعات وقوانين انتخابية.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية في مستهل الاجتماع الأعمال قيد الإنجاز المتمثلة في التحضير لإطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية، وكذلك البدء في عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيراً إلى القرار رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين بناء على ما نصت عليه قوانين لجنة (6+6) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وبحث الاجتماع الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية، وتقدير الموارد والاحتياجات المادية التي تتطلبها عملية التنفيذ، كما ناقش السبل الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الاستحقاقات التي كلفت بها مؤخراً.

كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية وهي تمارس اختصاصاتها وفق التشريعات النافذة، وما اتخذته المفوضية من إجراءات في سبيل الحد من التأثير السلبي لمجموعة تلك الصعوبات.

وتبادل الحاضرون عددا من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية للمفوضية وتمكينها من العمل بمهنية وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.