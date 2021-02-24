مفوضية الانتخابات تبحث التعاون مع الأحوال المدنية استعداداً لاستحقاق 24 ديسمبر

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بمقر المفوضية في طرابلس.



واستعرض اللقاء سُبل التعاون بين المفوضية ومصلحة الأحوال المدنية استعداداً للانتخابات المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

كما بحثَ اللقاء جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وتزويد المفوضية بقاعدة بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل كناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

من جانبه أكد بالتمر على ترحيب المصلحة بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.