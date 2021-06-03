مفوضية الانتخابات تبحث التعاون مع القضاء استعداداً للاستحقاق القادم

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر المفوضية في طرابلس، ضم المستشار علي السويح رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وعدد من المستشارين، بحضو عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ومدير المكتب القانوني بالمفوضية آلاء الشيباني.

وبحث الاجتماع جملة من التحضيرات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات للانتخاب المقرر في 24 ديسمبر القادم، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

وتم التطرق إلى إمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، ووضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.