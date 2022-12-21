مفوضية الانتخابات تبحث تعزيز مشاركة المرأة

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وعضو المجلس رباب حلب، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، والنائب الأول للاتحاد نانا الكوني.

واستعرض اللقاء الموضوعات المتعلقة بالمشاركة الانتخابية للمرأة وسبل تعزيزها بالتعاون مع الاتحاد النسائي الليبي، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

كما تطرق اللقاء إلى دعم الشراكة بين المفوضية والاتحاد، من خلال خطة توعوية مشتركة تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج التدريبة وورش العمل بهدف تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة.