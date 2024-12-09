مفوضية الانتخابات تبحث حماية العملية الانتخابية من «التهديدات الرقمية»

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون من المعهد الدولي للديمقراطية، فعاليات الاجتماع الخامس لشبكة الحماية الرقمية في إطار دعم مشروع حماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية.

وتضمنت الجلسة التي انطلقت فعالياتها بالعاصمة التونسية على مدى يومي 8 – 9 ديسمبر 2024، بحضور رئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، ومسؤول وحدة الرصد الإعلامي هبة أبوشحمة وعن المعهد الدولي آمنة زغندة وبيتر وولف، مناقشة آليات عمل الشبكة ومنصة فلتر خلال المرحلة القادمة، وتوزيع الأدوار والمهام استعدادا لانتخابات المجالس البلدية ” المجموعة الثانية “.

وتأتي الجلسة، ضمن مشروع “يهدف إلى حماية المسار الانتخابات من التهديدات الرقمية، وتضم عدد من المنظمات المجتمعية ومنصات التحقق والرصد”.

شبكة الحماية الرقمية للانتخابات تعقد بإشراف المفوضية اجتماعها الخامس نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤