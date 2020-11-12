مفوضية الانتخابات تبحث خطط الدعم الدولي لتنفيذ الاستحقاق القادم

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع سفارة مملكة هولندا لدى ليبيا، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم الخميس، بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس، بين رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، والسفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس.

واستعرض الاجتماع استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، بحسب ما أفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأعرب السايح عن تقديره لهذه المبادرة مشيداً بالتجربة الديمقراطية التاريخية لهولندا كونها من أعرق الدول ذات البرلمانات المنتخبة، وعاصمة العالم القانونية، وفق قوله.

من جانبه أبدى السفير توميرس ترحيب بلاده بالتعاون وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية في المجال الانتخابي مثمناً الجهود المبذولة من المفوضية ومستوى التحضيرات المتقدمة في بنيتها التحتية، واعتمادها على التقنيات الإلكترونية، وذلك للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

يُشار إلى أن مملكة هولندا تعد من الدول المانحة منذ عام 2018م عبر مشروع “الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبيي PEPOL” الذي تُشرف على تنفيذه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “UNDP” بقيمة مليون و600 ألف دولار.