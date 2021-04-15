مفوضية الانتخابات تبحث سٌبل التعاون مع دول الاتحاد الأفريقي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الخميس، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية أمبيلو امبونغوم جول، وسفير دولة بوركينا فاسو أبراهام تراوري، وسفير جمهورية غانا د.أدوتي انام، والقائم بأعمال سفارة السودان عثمان البشير محمد.

وبحث اللقاء سبل التعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في دول الاتحاد الأفريقي، والاطلاع على تحضيرات المفوضية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري، إضافة إلى مناقشة آليات المشاركة في المراقبة الدولية على الانتخابات بما يضفي عليها مزيداً من مستويات الثقة والنزاهة.

وأكد مسؤولو البعثات على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.