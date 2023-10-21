مفوضية الانتخابات تبحث سُبل التعاون مع هيئة المعلومات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومدير إدارة النظم والمعلومات محمد عبدو.

واستعرض اللقاء سُبل التعاون بين المفوضية والهيئة استعداداً للانتخابات القادمة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

كما بحث اللقاء جملة من المقترحات الخاصة بتطوير وتحديث سجل الناخبين، وربط قواعد بيانات المؤسستين، ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المضمنة في قواعد البيانات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه أكد الباعور على ترحيب الهيئة بالتعاون مع المفوضية والعمل على تذليل كافة الصعوبات لتوسيع قاعدة المشاركة بما يضفي على الانتخابات أعلى درجات المصداقية.