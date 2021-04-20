مفوضية الانتخابات تبحث مع الداخلية الخطة الأمنية للاستحقاق القادم

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع مسؤولين من وزارة الداخلية، الخطة الأمنية العامة لتأمين الانتخابات القادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية في طرابلس، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية العميد علي النويصري، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وعدد من مديري الإدارات من الجانبين.

واستعرض الاجتماع ملف تأمين الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، والتنسيق الأمني اللازم للعملية، وأفضل السُبل لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة تتسم بالسلمية، بحسب الموقع الرسمية للمفوضية.

وتباحث الطرفان خطة تدريب العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي ستعمل على تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع خلال الاستحقاق الانتخابي، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة ما بين المفوضية ووزارة الداخلية لتتولى عملية التدريب بما يخدم أهداف الخطة الأمنية.