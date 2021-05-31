مفوضية الانتخابات تبحث مع السفارة الألمانية سُبل الدعم الفني والاستشاري

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، والدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تباحث الطرفان حول سُبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية.