مفوضية الانتخابات تبحث مع السفارة الإيطالية أوجه الدّعم الفني والاستشاري

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

من جهته أشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.