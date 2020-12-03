مفوضية الانتخابات تبحث مع سفارة بريطانيا أوجه الدّعم الفني والاستشاري

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، مع سفير المملكة البريطانية المعيّن في ليبيا نيكولاس هوبتن، أوجه الدعم الفني والاستشاري المُقدّم عبر مشروع “بيبول” برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.

جاء ذلك في اجتماعٍ عقده رئيس مجلس المفوضية، مع السفير البريطاني والوفد المرافق له بمقر المفوضية في طرابلس، اليوم الخميس.

وتم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.