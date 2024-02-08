مفوضية الانتخابات تبحث مع لجنة 6+6 مستجدات العملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، وبحضور عضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مرده، عدد من أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، بديوان المفوضية في طرابلس.



وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي لبحث ومناقشة سبل تنفيذ القانونين رقمي (27) و(28) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.

واستعرض اللقاء مستوى جاهزية المفوضية والمجهودات المبذولة لتنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بنقل صلاحيات انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية إلى المفوضية.

كما ناقش اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بوضع مخرجاتها موضع التنفيذ.

وأسفر هذا اللقاء عن اتفاق بضرورة التواصل المستمر بين الطرفين لإيجاد حلول ناجعة ومقترحات عملية تؤدي إلى تنفيذ مخرجات اللجنة بما يرفع من درجة قبولها من كافة الأطراف.