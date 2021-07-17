مفوضية الانتخابات تبحث مع مكونات الجنوب استعدادات الاستحقاق القادم

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، بمكتبه في طرابلس، وفداً ضم الدكتور ادم رامي رئيس التجمع الوطني التباوي، والمهندس إبراهيم عادل رئيس منظمة التسامح لحقوق الإنسان، والدكتور عبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

وخلال كلماتهم المتتالية، عرض أعضاء الوفد المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

كما تناول اللقاء سُبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وإنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية ويُباركون مجهوداتها الهادفة للوصول إلى يوم 24 ديسمبر 2021م وإجراء الانتخابات المقررة في موعدها، وفق قولهم.