مفوضية الانتخابات تبحث موضوع الإجراءات القانونية مع المجلس الأعلى للقضاء

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور بانتو ليتتش كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، فإن اللقاء يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها في هذا العام.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للقضاء، جملة من المسائل القانونية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة، من أبرزها موضوع الطعون والنزاعات واستعراض التجارب والنصوص القانونية التي وضعت للعمل في هذا الشأن.

وناقش اللقاء مدى إمكانية تطوير النصوص ذات العلاقة، والتي يجب أن تتضمنها القوانين القادمة، حتى تكون مهيئة لضمان حق التقاضي الذي يجب أن يكون متاحاً لذوي المصلحة في الاستحقاق القادم، وإضفاء طابع النزاهة والشفافية على نتائجها.