«مفوضية الانتخابات» تبدأ قبول طلبات اعتماد «المراقبين والإعلاميين»

بدأ قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، في “قبول طلبات اعتماد المراقبين والإعلاميين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)”.

وأوضح رواد الجابري، رئيس قسم العمليات الخارجية بأن “تقديم طلبات اعتماد الإعلاميين والمراقبين المحليين يتم عبر مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية لعام 2025م ، في حين تُقدّم طلبات اعتماد المراقبين والإعلاميين والضيوف الدوليين مباشرة إلى قسم العمليات الخارجية بالإدارة العامة للمفوضية”.

وتأتي هذه الخطوة “ضمن التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسهيل عمل الإعلاميين والمراقبين في متابعة سير الانتخابات في مختلف مراحلها”.

وللإطلاع على استمارات التسجيل والاعتماد للمراقبين والإعلاميين من هنا.