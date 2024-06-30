مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات انتخابات المجالس البلدية

يواصل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاته مع مدراء الإدارات بالمفوضية، حيث عقد المجلس اليوم الأحد، اجتماعا بحضور مديري الإدارات وخبير بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وخبراء البعثة الأممية لدعم الانتخابات في ليبيا.

وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات التي تجريها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية خلال سنة 2024م.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل المتعلقة بتسجيل الناخبين، والجداول الزمنية لانتخابات المجالس البلدية، والخطط التنفيذية اللازمة لإجرائها وفقاً للوائح التي تم اعتمادها.

يُشار إلى أن انتخابات المجالس البلدية التي تنظمها المفوضية تأتي وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمفوضية.