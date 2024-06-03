مفوضية الانتخابات تتحضر لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية

عقد مدير إدارة العمليات الميدانية في المفوضية العليا للانتخابات، الصادق الزكار، ومدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية وليد سيالة، اجتماعا، مع رؤساء الأقسام ومنسقي العمليات بمكاتب الإدارة الانتخابية، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

ويهدف الاجتماع حسب بيان المفوضية، لإحاطة منسقي العمليات بكافة البيانات والمعلومات اللازمة، التي تمكّنهم من الإشراف على النواحي العملياتية في نطاق المكاتب التابعين لها.

وناقش الحضور خلال الاجتماع جاهزية الإدارات الفنية للإعلان القريب عن فتح سجل الناخبين للانتخابات البلدية،

وتضمّن الاجتماع عدة عروض تقديمية، منها:

– مقدمة في الإطار القانوني لانتخابات المجالس البلدية، قدمتها إدارة العمليات الميدانية.

– عرض للبيانات والمعلومات الشاملة حول البلديات المستهدفة وغير المستهدفة بإجراء الانتخابات البلدية، قدمه قسم التنسيق الميداني.

– خطط النقل وتوزيع المواد، وخطط ومراحل التدريب المختلفة، قدمها كل من قسم الدعم اللوجستي وقسم التدريب والإجراءات.

– عرض حول تهيئة مراكز الاقتراع ومقرات لجان التسجيل للأشخاص ذوي الاعاقة، ووضع آلية للتواصل مع الناخبين من ذوي الإعاقة أثناء مرحلة التسجيل بسجل الناخبين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التجهيز لافتتاح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

ويهدف الاجتماع حسب بيان المفوضية، لإحاطة منسقي العمليات بكافة البيانات والمعلومات اللازمة، التي تمكّنهم من الإشراف على النواحي العملياتية في نطاق المكاتب التابعين لها.