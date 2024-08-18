«مفوضية الانتخابات» تتيح موقعا إلكترونيا للتحقق من التزكيات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن إتاحة رابط إلكتروني أمام الراغبين في الترشح لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، للتحقق من التزكيات الممنوحة لهم”.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن “الرابط الخاص بواجهة المنظومة الإلكترونية للتحقق من التزكية، موجود على الموقع الإلكتروني للمفوضية ومتاح لاستخدامه من قبل المرشحين”، مؤكدة أنه “سيتم من خلاله التحقق من قوائم التزكية”.

وأشارت المفوضية، إلى أن “انطلاق عملية الترشح سيكون اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، بالنسبة للراغبين في الترشح لانتخاب المجالس البلدية ضمن المجموعة الأولى”.

وفيما يلي رابط واجهة المنظومة: https://cns-supporters.hnec-apps.org/auth/login

#إعلان تعلن المفوضية إلى السادة الراغبين في الترشح لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، بأن الرابط الخاص بواجهة… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤