مفوضية الانتخابات تحدد اليوم آخر موعد لتقديم التزكيات لانتخابات البلديات

ذكّرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، في بلديات طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سرت، وسبها، بأن غداً الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 هو الآخر لتقديم التزكيات عبر الواجهة الإلكترونية.

وأكدت المفوضية أن منصة التزكيات ستُغلق تلقائياً عند انتهاء المهلة المحددة، ولن يُقبل أي تقديم بعد ذلك، داعية جميع المرشحين إلى استكمال إجراءاتهم في الوقت المحدد لضمان اعتماد طلباتهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية للعام 2025، والتي تُعد من أهم الاستحقاقات المحلية الهادفة إلى تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من أداء مهامها الخدمية. وتعتمد عملية قبول الترشحات على استكمال ملف كل مرشح، بما في ذلك التزكيات الإلكترونية التي تُعد شرطاً أساسياً للمنافسة في هذا الاستحقاق.