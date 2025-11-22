المفوضية تُحدد ضوابط «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ضوابط وإجراءات الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة المقررة عام 2025.

وأوضحت المفوضية أن كل مرشح أو قائمة يحق له عرض برامجه الانتخابية بما لا يخالف النظام العام، مع الالتزام بمنع أي خطاب يحرض على العنف أو الكراهية أو يهدد الوحدة الوطنية. كما تم تحديد ضوابط استخدام وسائل الإعلام لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم، بما يشمل النشر عبر القنوات الإلكترونية والإعلانات، على أن تتضمن المواد معلومات دقيقة عن المرشح أو القائمة واسم الجهة الناشرة. وتنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة.

وحظرت المفوضية تمويل الحملات من مصادر أجنبية أو مشبوهة، وتلقي أي دعم حكومي أو استخدام ممتلكات عامة إلا ما نصت عليه اللائحة، والتواصل مع موظفي الدولة لأغراض الدعاية في أماكن عملهم، إضافة إلى استخدام علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الحملات الانتخابية.

كما ألزمّت المفوضية كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل، مصدق من محاسب قانوني، خلال عشرة أيام من تاريخ الاقتراع، يتضمن إجمالي الإيرادات والمصروفات وأوجه صرفها.