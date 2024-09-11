مفوضية الانتخابات تختتم المرحلة الثانية من التدريب الانتخابي

اختُتِمت اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، المرحلة الثانية من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع التي نظمها وأشرف عليها قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، واستهدفت موظفي مكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وحضر اختتام التدريب عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي.

وبحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فقد أكد النفاتي أنهم حرصوا خلال التدريب على أن يكون المحتوى جيد ومستوى التدريب عالي وملم بكافة الجوانب النظرية والعملية لعملية الاقتراع.

وعلى مدار 4 أيام متتالية، تلقى المشاركون وعددهم (20) مشارك برنامجاً تدريباً مكثفاً، تضمن معلومات أساسية عن الاقتراع، والإجراءات المتبعة قبل يوم الاقتراع، وكيفية تسليم المواد و استلامها، وإعداد تقارير الاقتراع، والكيفية التي تتم بها عملية الاقتراع، ومتى تعلق عملية الاقتراع، والشكاوى والطعون، وانتهاء الاقتراع، وكيفية التحضير لعملية التسوية، والكيفية التي تتم بها عملية التسوية وملء الاستمارة، وعملية الفرز وإجراءاتها، وإجراءات العد والتعبئة، كما تم تجسيد محاكاة عملية كاملة لعملية الاقتراع والفرز والعد والتعبئة.

وأشار رئيس قسم التدريب بالمفوضية إلى أنه سيتم خلال الجولات التدريبة القادمة تدريب موظفي مراكز الاقتراع البالغ عددها 372 مركز، مضيفاً ان هذا البرنامج التدريبي بالمرحلتين يأتي في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).