مفوضية الانتخابات تختتم ورشة عمل «القيادة الانتخابية»

اُختُتِمت الخميس، بالعاصمة تونس، ورشة العمل التدريبية حول “القيادة الانتخابية” لرؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وحضر اختتام الورشة، رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والمدير العام بالمفوضية، ورؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمفوضية، أن الورشة تناولت في يومها الأخير، القيادة الأخلاقية، وكيفية صُنع القرار الأخلاقي.

وفي اختتام الورشة تم توزيع شهائد المشاركة على رؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن خطط المفوضية الوطنية للانتخابات للرفع من كفاءة موظفيها، وتأهيلهم التأهيل الأمثل، استعداداً للقيام بأيّ عملية انتخابية، وبأي وقت، على أكمل وجه.

يُشار إلى أن هذه الورشة التي تُشرف عليها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، تأتي بتنظيم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.