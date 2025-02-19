مفوضية الانتخابات تدعو الإعلاميين لتغطية إعلان «تسجيل الناخبين»

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.

وفي 19 يناير الفائت 2025، فتحت المفوضية باب الترشح بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، البالغ عددها 63 مجلسا بلديا، والتي تستمر 21 يوما إلى 8 فبراير الجاري.

هذا وجرت في 16 نوفمبر الماضي 2024، انتخابات المرحلة الأولى في 58 بلدية، وشهدت مشاركة بنسبة 74% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.