مفوضية الانتخابات تستعرض الدعم الدولي لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جيراردو نوتو بمقر المفوضية في طرابلس.

وتضمن اللقاء الذي انتظم بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والمدير العام د. يحي الجديد، استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، والدعم المقدم من مشروع دعم “بيبـول” الذي يُشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية.

كما شملت الزيارة التي نفذها مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جولة ميدانية رافقه فيها رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، للمرافق والوحدات الخدمية التي تُشكل القاعدة التي تنطلق منها المفوضية في تنفيذها للعمليات الانتخابية.

من جهته أشاد جيراردو بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.