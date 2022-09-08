مفوضية الانتخابات تستعرض جاهزية إداراتها ومكاتبها

عُقد اليوم الخميس، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، بحضور مدير إدارة العمليات، ومدير ادارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، كما ضم الاجتماع ممثلين عن كل من: فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوباً عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) عبر خدمة “زووم”.

وناقش الاجتماع استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.