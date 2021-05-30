مفوضية الانتخابات تستعرض مع البعثة الأممية استعدادات استحقاق 24 ديسمبر

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

واستعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية.

هذا والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، أمس السبت، المبعوث الأممي يان كوبيش، حيث تناول اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدّد عقيلة صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، وفق قوله.

كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.