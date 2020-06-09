مفوضية الانتخابات تستعرض مع السفارة الأمريكية استعدادات الاستحقاقات القادمة

أطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، اتفق السفير نورلاند والدكتور السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

وأضاف البيان: “وبعد عقود من الدكتاتورية وسنوات من الاضطراب السياسي المأساوي، تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها”.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين، بحسب البيان.

كما هنّأ السفير نورلاند الدكتور عماد السايح على التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا، وفق قوله.