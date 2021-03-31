مفوضية الانتخابات تستعرض مع عقيلة صالح استعدادات تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر

التقى الدكتور عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، بمدينة القبة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

واستعرض رئيس المفوضية خلال هذا اللقاء التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية لديها.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب دعمه للمفوضية للقيام بدورها المناط بها في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تقضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأشاد رئيس مجلس النواب بكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ومثمناً دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.