مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة من مواد الاقتراع

استقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، الشحنات الأولية الخاصة بمواد عملية الاقتراع.

وحطت بمطار معيتيقة الدولي، طائرة محملة بالمواد اللوجستية الخاصة بالاقتراع، وتحتوي على صناديق الأدوات التي يحتاجها الموظفون داخل مراكز الاقتراع من قرطاسية وأختام وأقفال وأكياس آمنة، وسترات الموظفين وغيرها.

وأفاد رئيس قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية وليد سيالة، بأن الشحنات قد تم تخزينها في المخازن الخاصة بالمفوضية إلى حين الشروع في توزيعها على مكاتب الإدارة الانتخابية خلال المرحلة القادمة.