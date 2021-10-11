مفوضية الانتخابات تستلم رسمياً قانون انتخاب مجلس النوّاب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن استلامها رسمياً القانون رقم (2) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب

بشأن انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأوضحت المفوضية أن القانون يتضمن (46) مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشج والاقتراع.

للاطلاع على القانون عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3AvH8yd

وفي 5 أكتوبر الجاري، أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها بمدينة طبرق، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريح حينها: “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.