مفوضية الانتخابات تشارك بـ«المخيم الشبابي الوطني» في تونس

تشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في فعاليات المخيم الشبابي الوطني، المنعقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2025، والذي تنظمه الشبكة العربية للشباب في الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

ويمثل المفوضية في هذا الحدث “محمد الحاسي، ضمن جهود المفوضية لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتبادل الخبرات مع الهيئات الانتخابية والمنظمات الشريكة في المنطقة”.

ويهدف المخيم “إلى تمكين الشباب وتوسيع معارفهم في الشأن العام، من خلال برنامج تدريبي وتفاعلي يضم مشاركين من الهيئات الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني”.

هذا و”ترتبط ليبيا وتونس برباط جغرافي، وتاريخي ضارب في الأعماق، ويشترك البلدان في حدود طولها 460 كيلومتراً، والعلاقات الليبية – التونسية في أغلب أوقاتها كانت تتسم بحسن الجوار والمحبة، وهناك قبائل حدودية أفرادها مقسّمون على جانبي الحدود في البلدين”.