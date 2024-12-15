«مفوضية الانتخابات» تشارك بندوة علمية حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»

بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي واليوم العربي “للأشخاص ذوي الإعاقة”، شاركت مسؤولة وحدة “دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماجدة الكاتب ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، بالندوة التي أقامها المركز الوطني لأبحاث الإعاقة.

وتهدف الندوة “إلى تسليط الضوء عـلى الجهود الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، كما قدمت مسؤولة الوحدة عرضاً حول ما اتخذته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تدابير لضمان مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات”.

هذا وقد تم “تكريم الوحدة بالمفوضية نظير الأعمال التي تقوم بها من أجل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستحقاقات الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم”.

المفوضية تشارك في ندوة علمية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شاركت مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة ماجدة الكاتب… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤