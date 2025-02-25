«مفوضية الانتخابات» تشارك في مؤتمر «صواب» للتصدي للأخبار المضللة والزائفة

شاركت وحدة الرصد الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في فعاليات مؤتمر “صواب”، الذي انعقد يومي 24 و25 فبراير 2025، بهدف التصدي لظاهرة الأخبار المضللة والزائفة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

وشهد المؤتمر مشاركة هبة أبوشحمة، مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي، وإسراء المقروس، الموظفة بالوحدة، في الجلسات الحوارية والنقاشية التي تناولت “أساليب التصدي للأخبار الزائفة، ودور وسائل الإعلام في التحقق من المعلومات ونقل الحقائق للجمهور. وقد ركزت هذه الجلسات على سبل تطوير أدوات الرصد الإعلامي”.

كما شاركت وحدة الرصد الإعلامي في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، والذي ضم “أجنحة لعدد من منصات رصد الأخبار الزائفة والمضللة، ومن بينها منصة “فلتر”، وهي منصة متخصصة في رصد الأخبار الزائفة التي تنتشر أثناء العملية الانتخابية. وقد استعرضت المنصة دورها الفعّال في مراقبة المعلومات المضللة والتعامل معها بشكل سريع وفعّال لضمان شفافية الانتخابات”.

وتأتي مشاركة وحدة الرصد الإعلامي بالمفوضية ضمن “جهود المفوضية لتعزيز الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة، وضمان بيئة إعلامية نزيهة تساهم في دعم المسار الديمقراطي”.