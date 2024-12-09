مفوضية الانتخابات تشارك في ندوة حول «اللائحة الليبية للتصميم الشامل»

بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت مسؤولة وحدة دعم الأشخاص “ذوي الإعاقة” بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماجدة الكاتب، بالندوة التي أقامتها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماع حول (اللائحة الليبية للتصميم الشامل).

وتهدف الندوة إلى “إطلاق مشروع اللائحة الليبية للتصميم الشامل، باعتبارها الأسس والمعايير المرجعية التي تضمن حق إمكانية وصول للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة العمرانية على قدم المساواة مع غيرهم”.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تشارك في ندوة حول اللائحة الليبية للتصميم الشامل شاركت مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤