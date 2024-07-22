مفوضية الانتخابات تصدر إعلانا بشأن الاعتراضات والشكاوى

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى على سجل الناخبين.

وقالت المفوضية في بيان لها: “تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و الاعتراضات على سجل الناخبين للمناطق البعيدة عن العمران تقرر تكليف (موظف المفوضية) في لجان قبول طلبات التسجيل بالتعاون مع منسق العمليات بالمكاتب الانتخابية للقيام باستلام الشكاوى والاعتراضات من أصحاب المصلحة، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً بمقر لجان قبول طلبات التسجيل ولأي استفسار الاتصال على مركز الاتصال والمساعدة (1441)”.

#إعلان بشأن آليات التعامل مع الاعتراضات والشكاوى تسهيلاً من المفوضية على المواطنين الناخبين الراغبين في تقديم الشكاوى و… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤