مفوضية الانتخابات تصدر بياناً بشأن الإعلان عن بداية عملية الاقتراع

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا “بشأن الإعلان عن بداية عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى”.

وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.

وأضاف البيان: “بهذه المناسبة ندعو كل مواطن ومواطنة كانوا قد سجلوا في سجل الناخبين واستلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وأن يغتنموا هذه الفرصة التي لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات ولا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم”.

وقال البيان: “كما ندعو المنظمات التي اعتمدت المراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيما السير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل اثناء تنفيذ عملية الاقتراع”.

وتابع البيان: “إن توجه الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع بعد الخطوة الأولى نحو بناء الإدارة المحلية الرشيدة التي تشكل نواة الإدارة العامة للدولة، والقاعدة التي تنطلق منها خطط التنمية تحقيقاً لمبدأ العدالةوتكافؤ الفرص، وما على مؤسسات الدولة المختلفة إلا أن تسهل اتخاذ هذه الخطوة والخطوات التي تليها بما يحقق الغاية التي تنشدها جميعاً في بناء دولة موحدة ذات سيادة تُبنى بسواعد أبنائها المستقبل يزخر بفرص النماء والتقدم”.

وختم البيان بالقول: “وفقنا الله جميعاً في هذا المسعى وسدد خطى كل من أراد خيراً لهذا الوطن”.