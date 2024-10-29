مفوضية الانتخابات تصدر بياناً حول اعتماد اللائحة التنفيذية للنقابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشان اعتماد اللائحة التنفيذية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وقالت المفوضية في بيان لها: “باشرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية أعمالها لانتخاب مكونات النقابات المحال انظمتها الأساسية المعتمدة من لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، حيث تم التواصل مع المكلفين بتسيير أعمال النقابات وإذ تشير إلى ما ورد بالمادة الأولى فقرة 3 من القرار رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه أعلاه والتي نصت على: تتولي المفوضية إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إستلامها النظم الأساسية وإحالتها إلى لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية برئاسة مجلس النواب)”.

وأضافت: “حيث أن المدة المذكورة شاملة لاستكمال العملية الانتخابية بشكل نهائي لكافة مكونات الهيكل التنظيمي للنقابة، وحيث أن ما طلبته اللجنة من كافة النقابات موافاتها بسجل المنتسبين لإعداد سجل الناخبين لانتخابات النقابة، والذي استغرق وقتاً ليس بالقصير، تراوح ما بين 3 ثلاثة إلى 6 ستة أشهر. وحيث أن ذلك أولى خطوات مراحل العملية الانتخابية، التي ستتلوها مراحل أخري تحتاج المزيد من الوقت وحال أنه قد تمت الموافقة على طلبات التمديد المقدمة من جل النقابات لاستكمال الإجراء المطلوب والقرب مدة التمديد الممنوحة على الانتهاء”.

وقالت: “إن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية تنبه كافة النقابات المعنية بموافاة اللجنة الدائمة بالسجلات المطلوبة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31، وإلا ستضطر أسفه لإعادة النظم الأساسية للنقابات إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب لعدم حصولها على المطلوب لبدء العملية الانتخابية واتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا بشأنهم”.