مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول توزيـع البطـاقات وطلبات الترشح

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا بشــأن البدء في تنفيـذ مرحلة توزيـع “بطـاقة ناخـب”، والإعلان عن فتح باب قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية(المجموعة الأولى/2024).

وقالت المفوضية في البيان: “تطبيقاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 بشأن انتخابات المجالس البلدية، وانتهاءً من مرحلتي تسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون القضائية اللتين أُنجزتا وفق مخططهما الزمني، فإن العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية تكون قد اقتربت من نهاياتها بدخولها مرحلتي توزيع (بطاقة ناخب) والإعلان عن البدء في قبول طلبات الترشح بتاريخ يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024م”.

وأضاف البيان: “نُهيب بالناخبين الذين تم إدراج أسمائهم وبياناتهم في سجل الناخبين النهائي التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها (مصحوبين بمستند إثبات الهوية) لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، علماً بأن البطاقة الصادرة لانتخابات المجالس البلدية بطاقة جديدة بالكامل ولا علاقة لها بالبطاقة الصادرة لانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام “2021.

وتابع البيان: “كما نُهيب بالمواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية المستهدفة أن يطلعوا على دليل الترشح الصادر عن المفوضية، وفهم الآليات والنظم الانتخابية الواردة باللائحة التنفيذية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة للجان قبول طلبات الترشح في فروعنا ومكاتبنا الواقع في نطاقها المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية”.

وأشارت المفوضية إلى أنها “ستتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ببعض المستندات المطلوبة للتأكد من صحة ماورد بها من معلومات، ولن تتردد في استبعاد أي طلب لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها وفق المواد الواردة بالفصل الخامس من اللائحة التنفيذية”.

وقالت في ختام بيانها: “بهذه المناسبة نحيي كل مَن ساهم في إنجاح مرحلتي تسجيل الناخبين والطعون الانتخابية، ونقدر عالياً المساعي والجهود التي بُذلت من الجميع دون استثناء في سبيل نجاح هذه الانتخابات، لتحفيز المواطنين ودفعهم نحو المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون بلدياتهم ورفع مطالبهم المعيشية والتنموية لدوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من مستويات التنمية المحلية، ويعزز قواعد الحكم المحلي، ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع”.