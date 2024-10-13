مفوضية الانتخابات تصدر قراراً بشأن تنفيذ الانتخابات

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (110) لسنة 2024 بشأن تنفيذ انتخابات المجموعة الثانية، من المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025.

وبحسب القرار، “يحدد يوم الأول من شهر يناير للعام 2025م موعداً للبدء في تـ تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية (المجموعة الثانية / 2025) المرفقة بهذا القرار“.

ووفق القرار، “على الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية كل حسب حجم العملية الانتخابية”.

وأضاف: “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ”.

#قرار مجلس المفوضية رقم (110) لسنة 2024 بشأن تنفيذ انتخابات (المجموعة الثانية) من المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية و المستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2025. تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤