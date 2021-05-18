مفوضية الانتخابات تضع اللمسات الأخيرة استعداداً لاستحقاق 24 ديسمبر

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، إن المفوضية تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر المقبل، مؤكدا وضوح الرغبة الدولية لإجراء الانتخابات في موعدها تحقيقا للاستقرار في ليبيا.

وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، أكد السايح أن الخطة التي تجهزها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر ستبدأ في تنفيذها مع حلول الأول من يوليو المقبل، موضحا أن “الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذنا للانتخابات الماضية.

ونوه السايح إلى أن المفوضية تنتظر من حكومة الوحدة الوطنية “تخصيص تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وعدت بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية.

وفيما يتعلق بالظروف الأمنية في الدوائر الانتخابية، اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هذا “الأمر ليس مستجدا في الانتخابات الليبية”، مبينا أن “تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية، ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد”.

وشدّد السايح على أن “هذا الإجراء يضمن تأمين الانتخابات بنسبة 70%، بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها”.

ويرى السايح أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات “أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف”.

وحول مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها، لفت السايح إلى أن “الرغبة الدولية متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 وهو واضح بذاته”، منوهاً إلى أن هذا القرار “يعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية، لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية، التي أطالت من أمد الأزمة الليبية”.

كما اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن رسالة المجتمع الدولي “كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن، أو الحرب والفوضى”.

وعن الميزانية التي خُصِصت للمفوضية للتحضير للانتخابات، قال السايح: “حاليا يتم تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق بالمبلغ 50 مليون دينار، وهي كافية لتغطية تكاليف الاستعداد، بينما ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية تخصيص تكاليف تتفيذ العمليات الانتخابية المقرر تنفيذها في 24 ديسمبر، وقد وعدت هذه الحكومة بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية”.

وعند سؤاله عن القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية في البلاد، أجاب السايح: “هذا يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ، هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أو جولتين، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه”.